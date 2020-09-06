В Техасе на водном параде в поддержку Трампа затонули четыре лодки, несколько разбились о камни
В Техасе на озере Трэвис во время парада лодок, который устроили в поддержку президента Дональда Трампа, четыре лодки затонули, еще несколько разбились о камни.
Об этом сообщает "Fox News".
"Это было действительно исключительное количество лодок. Несколько лодок действительно утонуло ", - сказала Кристен Дарк, представитель управления шерифа округа Трэвис, патрулирующего озеро.
По информации СМИ, никто из участников не пострадал в результате происшествия.
Причиной инцидента стало то, что лодки начали движение одновременно, что привело к образованию мощной волны.
Объявление о проведение парада было распространено накануне в Facebook. В нем призвали принимать участие граждан с лодками "всех форм и размеров". Также владельцев попросили раскрасить свои суда в "патриотические цвета и разместить на них столько флагов Трампа, сколько будет возможно".
Trump Boat Parade in Lake Travis in Austin ... ongoing right now! pic.twitter.com/v6cPriq0JJ— Tom T (@t4tigerblue) September 5, 2020
Напомним, ранее стало известно, что команда Дональда Трампа потратила рекордную сумму на предвыборную интернет-рекламу.
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