Четыре лодки утонули на параде в поддержку Трампа. Скриншот из видео

В Техасе на озере Трэвис во время парада лодок, который устроили в поддержку президента Дональда Трампа, четыре лодки затонули, еще несколько разбились о камни. 

Об этом сообщает "Fox News".

"Это было действительно исключительное количество лодок. Несколько лодок действительно утонуло ", - сказала Кристен Дарк, представитель управления шерифа округа Трэвис, патрулирующего озеро.

По информации СМИ, никто из участников не пострадал в результате происшествия. 

Причиной инцидента стало то, что лодки начали движение одновременно, что привело к образованию мощной волны. 

Объявление о проведение парада было распространено накануне в Facebook. В нем призвали принимать участие граждан с лодками "всех форм и размеров". Также владельцев попросили раскрасить свои суда в "патриотические цвета и разместить на них столько флагов Трампа, сколько будет возможно".

Напомним, ранее стало известно, что команда Дональда Трампа потратила рекордную сумму на предвыборную интернет-рекламу.

Как писала "Страна", волна антирасистских протестов и погромов совершили перелом, который может помочь Трампу переизбраться на второй срок. Мы подробно разбирались, как протесты и погромы в США возвращают Трампу шансы на победу.

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