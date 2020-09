В Техасе на озере Трэвис во время парада лодок, который устроили в поддержку президента Дональда Трампа, четыре лодки затонули, еще несколько разбились о камни.

Об этом сообщает "Fox News".

"Это было действительно исключительное количество лодок. Несколько лодок действительно утонуло ", - сказала Кристен Дарк, представитель управления шерифа округа Трэвис, патрулирующего озеро.

По информации СМИ, никто из участников не пострадал в результате происшествия.

Причиной инцидента стало то, что лодки начали движение одновременно, что привело к образованию мощной волны.

Объявление о проведение парада было распространено накануне в Facebook. В нем призвали принимать участие граждан с лодками "всех форм и размеров". Также владельцев попросили раскрасить свои суда в "патриотические цвета и разместить на них столько флагов Трампа, сколько будет возможно".

Trump Boat Parade in Lake Travis in Austin ... ongoing right now! pic.twitter.com/v6cPriq0JJ