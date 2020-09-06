По состоянию на утро воскресенья, 6 сентября, в Украине уже 135 894 человек заразились коронавирусной инфекцией. За сутки Covid-19 выявили у 2107 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 135 894 человек, умерли от коронавируса 2 846 человек, выздоровели - 62 227 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 70 821 человек, что на 1 494 больше, чем днем ранее.

Больше всего выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (240), Львовской (188), Ивано-Франковской (176), Тернопольской (158) и Черновицкой (151) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 106 подозрений на заболевание Covid-19. Всего в стране уже у 197 863 пациентов подозревают инфекцию.

Напомним, вчера Украина обновила антирекорд по заражениям коронавирусом. Заболели 2 836 человек.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует наложение эпидемии гриппа на пандемию коронавируса осенью.

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