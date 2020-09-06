Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая призвала граждан республики выйти на "Марш единства" в воскресенье, 9 сентября встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Политики обсудят ситуацию в Беларуси.

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует RMF24.

Сообщается, что для встречи с главой польского правительства Тихановская прибудет в Варшаву. Моравецкий намерен поговорить с белорусской оппозиционеркой о дальнейшей ситуации в ее стране. Кроме того, ожидается, что встреча станет дипломатическим сигналом для граждан Беларуси, которые требуют проведения повторных выборов в республике.

Также не исключается, что в переговорах примут участие представители канцелярии президента Анджея Дуды.

В то же время в польском Кабмине подчеркнули, что встреча Моравецкого с Тихановской не должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Беларуси, а лишь является включением политика в международные дебаты.

Кроме того, 9 сентября Тихановская встретится с белорусами, которые проживают в Польше. Для обеспечения безопасности оппозиционеркиточное место встречи, которую помогала организовывать канцелярия Моравецкого, пока не называется.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил лидерам Польши, Украины и других стран ответственностью за "разжигание беспорядков" в республике.

Примечательно, что сейчас в Варшаве находится член белорусского оппозиционного Координационного совета Ольга Ковалькова. По ее словам, представители власти насильно вывезли ее из Беларуси.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК поспешила объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим столицу республики и ряд других белорусских городов.