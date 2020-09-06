В Хмельницкой городской больнице в возрасте 43 лет умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин. 31 августа он был госпитализирован с коронавирусной болезнью.

Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким по поводу преждевременной смерти Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницкой области... Громада Хмельницкой области потеряла высокопрофессионального, принципиального руководителя прокуратуры Хмельницкой области, которую он возглавлял с июля 2014 года. Вечная память..." - написал чиновник в своем Facebook.

Известно, что Синишин поступил в больницу в состоянии средней тяжести - у него была повышенная температура тела и пневмония. Медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, однако это не помогло. В субботу, 5 сентября, прокурор Хмельницкой области скончался.

Напомним, в Украине был обновлен антирекорд по числу выявленных за сутки больных Covid-19. 4 сентября болезнь подтвердилась у 2 836 человек. Общее число случаев достигло 133 787. С начала эпидемии умерли 2 811 человек.

Ранее мы писали, что с коронавирусной болезнью был госпитализирован 91-летний глава УПЦ КП Филарет.