Кроме властей Ивано-Франковска и Тернополя судиться с Кабмином из-за ужесточения карантинных ограничений будут еще два города "красной зоны" - Калуш и Коломыя.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Мы подали сегодня (3 сентября - Ред.) иск вместе с нашими коллегами Калуша и Коломыи на наше правительство, которое нарушило основные конституционные права. Есть решение КСУ, которое показало конкретно, что сегодня закрытие малого и среднего бизнеса является неконституционным и незаконным", - заявил Марцинкив.

Слова Марцинкива об иске с 2:37. Видео: Facebook/ Руслан Марцинкив

Напомним, ранее градоначальник заявил, что школы в Ивано-Франковске будут работать в обычном режиме, несмотря на попадание областного центра в "красную зону" коронавирусного карантина.

Также мы писали, что мэр Тернополя Сергей Надал, у которого недавно подтвердился Covid-19, также отказался ужесточать карантин в городе.