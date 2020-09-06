На востоке Бангладеша, в городе Нараянгандж, в результате взрыва в мечети погибли 17 человек.

Об этом в субботу 5 сентября, сообщает телеканал "Аljazeera".

Как отмечается, среди погибших – семилетний мальчик, умерший в больнице. По данным телеканала, число жертв инцидента еще больше увеличится, поскольку не менее 37 человек находятся в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тел.

По предварительной версии, в мечети взорвались шесть кондиционеров. В результате чего более 50 человек получили ожоги и ранения. Причиной взрыва стало скопление газа после утечки из трубопровода.

Напомним, вчера у филармонии в Тбилиси прогремел взрыв, сообщалось о погибшем и раненных.

Также мы писали, что через почти месяц после взрыва под завалами в Бейруте услышали пульс живого человека.