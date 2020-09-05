Сербия и Косово при посредничестве США договорились о размещении дипломатических представительств в Израиле в Иерусалим. Однако когда об этом решении публично заявил американский лидер Дональд Трамп, сербский президент Александр Вучич крайне удивился. Судя по всему, для него это было полной неожиданностью.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Ватфор".

Так, во время пресс-брифинга по итогам подписания соглашений в Белом доме, после слов Трампа о переносе посольств в Израиле в Иерусалим, Вучич сделал предельно удивленное лицо и принялся копаться в документах. Далее он укоризненно посмотрел на свою делегацию и прикрыл лицо рукой.

Уже после встречи с Трампом Вучич начал отыгрывать ситуацию с посольством назад. В беседе с сербскими журналистами он заявил, что перенос посольства в Иерусалим состоится, если Израиль будет уважать позицию Сербии, в том числе по вопросу не признания Косово.

Отметим, что Израиль как раз после встречи сербских и косовских лидеров с Трампом согласился признать Косово. То есть, если следовать логике Вучича, Израиль не выполнил его условия, а потому перенос посольства не состоится.

Напомним, недавно слова Трампа вызвали удивление у сторонников кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Американский лидер заявил, что его конкурент употребляет наркотики и предложил ему пройти тест.

Ранее Трамп заявил, что когда слышит в эфире о сговоре с Россией, то выключает телевизор.