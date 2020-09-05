В правящем в ФРГ блоке в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не собираются в данный момент отказываться от реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", несмотря на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в субботу, 5 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, из-за утверждений о том, что Навальный был отправлен веществом из группы "Новичок", канцлера ФРГ Ангелу Меркель призывали прекратить участие Германии в проекте.

Агентство пишет, что "в коалиции Меркель по-прежнему нет особого желания отказываться от "Северного потока". По словам трех источников Bloomberg в Бундестаге, "в настоящее время ни блок Меркель во главе с христианскими демократами, ни ее партнеры из числа социал-демократов, скорее всего, не поддержат это требование".

Также в материале указывается, что немецкая промышленность поддерживает реализацию проекта, а также укрепление связей с Россией. Bloomberg констатирует, что за продолжение строительства трубопровода выступал Восточный комитет германской экономики.

Как рассказали два источника агентства в Бундестаге, одной из причин решимости властей ФРГ в данном вопросе является "открытая враждебность США в отношении "Северного потока". По оценке агентства, такой подход вызвал в Берлине недовольство. В материале отмечается, что немецким властям в случае отказа от реализации проекта, возможно, придется выплачивать компенсацию участвующим в нем компаниям.

Напомним, во вторник, 1 сентября, канцлер Меркель заявляла, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на существующие санкции со стороны США и угрозы Вашингтона о применении новых ограничений. Через день стало известно, что в организме российского политика обнаружили следы яда из группы "Новичок".

Затем противники "Северного потока-2" усилили давление на Меркель из-за отправления Навального. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завил, что после обнаружения следов яда "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального против России должны быть введены дополнительные санкции, а политика относительно "Северного потока-2" должна быть пересмотрена.

Отметим, что ранее власти Швеции также отказалась тормозить "Северный поток-2" из-за Навального.