"Укрзализныця" планирует запустить интерактивную карту движения поездов, которая поможет автоматизировать процессы движения составов.

Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил глава компании Владимир Жмак по итогам первого заседания правления после своего назначения.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", - написал Жмак в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате воплощения этих инициатив компания сможет высвободить локомотивы с одних участков и передать их для использования на других, где есть нехватка тяги. Это должно позволить перевозить большее количество грузов, доставлять их быстрее и сделать "Укрзализныцю" привлекательной для бизнеса.

"Следующий шаг - запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", - добавил Жмак.

Напомним, Владимир Жмак, который 26 августа, стал новым главой АО "Укрзализныця", планирует разделить компанию на ряд специализированных вертикалей.

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