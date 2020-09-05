Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков завил, что отставка украинского правительства перед местными выборами, которые пройдут 25 октября, маловероятна.

Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", видео обнародовано в YouTube.

"В нашем государстве много чего может произойти. Если мы говорим с вами о том, что можно будет на кого-то переложить свою ответственность, или ответственность в целом, я думаю, что это маловероятно и примеры в истории Украины это хорошо демонстрируют", - сказал Разумков.

По его словам, говорить об отставке правительства сейчас "трудно".

"Пока нет таких предложений не от народных депутатов Украины, ни заявлений от Кабинета министров о сложении своих полномочий. Мы будем работать дальше слаженно и эффективно в интересах государства", - заявил Разумков.

Напомним, 2 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил отставкой министрам экономики и энергетики, а также не исключил полной замены Кабмина.

Также сообщалось, что в Офисе президента готовят отставку главы Минфина после внесения бюджета на 2021 год.