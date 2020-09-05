По мнению министра юстиции Украины Дениса Малюськи, в Украине должно остаться всего две тюрьмы.

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Дом".

Так, на вопрос о том, сколько тюрем, по мнению Малюськи, должно остаться в Украине, он ответил: "Две, если не считать СИЗО. СИЗО необходимы в каждом крупном городе, потому что... следствие будет происходить, досудебное расследование, и надо будет куда-то людей определять".

Впрочем, по словам главы Минюста, пройдет длительный период, прежде чем удастся добиться такого значительного сокращения числа тюрем в Украине.

"Это модель Северной Европы, где она сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, потому что там люди должны социализироваться, а у нас какой принцип: есть преступление - надо наказать. Это око за око, зуб за зуб. Это эмоционально, но не рационально", - добавил Малюська.

Чиновник заявил, что согласно статистике, тюремное заключение не помогает человеку, потому что он выходит и снова совершает преступления.

"Причем очень часто преступления бывают более тяжкими, чем те, за которые человек первый раз сидел. Потому что тюрьма не исправляет", - отметил министр.

Видео: YouTube/ Телеканал ДОМ

Напомним, 6 августа министр юстиции Денис Малюська запустил большую распродажу украинских тюрем.

Ранее мы писали, что 5 сентября министр показал потенциальным покупателям выставленную на продажу Львовскую исправительную колония №48.