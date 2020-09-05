Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил белорусские власти в ведении "недружественной политики".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой" в субботу, 5 сентября.

"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", потому что Украина во всем, оказывается, виновата. То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ", - заявил Кулеба.

Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 наемника. В Беларуси заявили, что боевики работали на ЧВК "Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 наемников, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

Позже в деле о задержании 33 россиян под Минском заговорили об украинском следе, в чем подробно разбиралась "Страна".