Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в Киеве вечером в пятницу, 4 сентября, избил священника недалеко от ТЦ "NewWay".

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует пресс-служба прокуратуры.

"В правоохранительные органы столицы обратились неравнодушные граждане, которые стали свидетелями вызывающего поведения нападающего. Из-за словесного конфликта он нанес священнослужителю несколько ударов по лицу, а в дальнейшем, с целью запугивания и унижения лиц, решивших помочь пострадавшему, демонстрировал оружие и нецензурно выражался в их адрес", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 296 УК Украины, - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом. Санкция статьи - наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, вчера очевидцы сообщали о двух мужчинах, которые напали на священнослужителя в Киеве. Также по их информации сам пострадавший отказался писать заявление, утверждая, что "Бог им судья".

Ранее мы писали о том, как в ночь с 31 августа на 1 сентября в Умани четверо неизвестных разбили нос брацлавскому хасиду, который вместе с другом пришел за покупками в один из супермаркетов города.