В детском оздоровительном лагере "Меотида" в Приморском районе Запорожской области 4 сентября выявили коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Как сообщается, коронавирус был подтвержден у тренера, который привез в "Меотиду" воспитанников.

Сейчас в лагере — 286 детей и 49 сотрудников. За всеми установлено медицинское наблюдение, их обследуют на коронавирус. Covid-19 по состоянию на 5 сентября был выявлен у одного ребенка. Сообщается, что с 20 до 24 августа он находился на соревнованиях во Львове. Контактных детей из отряда и вожатую изолировали в другом неработающем оздоровительном учреждении.

Ранее сообщалось, что под Винницей старшеклассников одной из школ перевели на дистанционку из-за вспышки коронавируса среди учителей.

Также "Страна" подробно писала, по каким правилам работают детские лагеря в Украине.