Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, что наиболее действенным способом предотвратить заражение учителей коронавирусом в школах является установка защитных экранов.

Об этом медик написал на своем сайте, отвечая на вопрос дочери 60-летней преподавательницы, которая работает в музыкальной школе.

"Понятно, что дети - это не самый главный субъект распространения коронавируса, но если человеку за 60, и этому человеку постоянно орут в лицо разные люди, то риск заражения и возникновения потом осложнений очень высок", - заявил доктор.

По словам Комаровского, по просьбе учителя в классах должны быть установлены прозрачные защитные экраны между преподавателями и учениками.

"Ну и, естественно, уровень защиты респираторов FPP2 как минимум", - добавил доктор.

Кроме того, Комаровский отметил, что в условиях активного распространения коронавируса очень важно обеспечить регулярное проветривание помещений между занятиями.

"Я не очень знаком с технологией обучения пению, но мне кажется, что в ближайшие пару месяцев вполне можно обучать детей вокалу и на свежем воздухе. Это тоже значительно уменьшит риск инфицирования", - заявил доктор.

Напомним, недавно Комаровский выступал против ужесточения коронавирусного карантина в Киеве.

Ранее мы писали, что по мнению этого известного доктора, в Украине ежедневно коронавирусом заражаются 5-7 тысяч людей.