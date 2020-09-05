До 2100 года с лица Земли могут исчезнуть более 550 видов млекопитающих. По данным ученых, это может произойти исключительно по вине человеческой деятельности.

Об этом гласят результаты исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

"Несмотря на этот тревожный сценарий, мы могли бы спасти сотни, если не тысячи видов с помощью более целенаправленных и эффективных стратегий их сохранения", - заявил ученый из Гетеборгского университета Тобиас Андерманн.

По мнению исследователей, на данном этапе стоит повышать осведомленность людей о вымирании видов. Так, исходя из актуального статуса угрозы для животных, до 2100 года темпы вымирания видов только увеличатся.

Ученые добавили, что вымирание, происшедшее в прошлые века, является лишь верхушкой айсберга в сравнении с темпами вымирания в последующие десятилетия.

Напомним, ранее исследователи сообщили, что после 2030 года биоразнообразие на Земле начнет сокращаться из-за влияния человечества на климат.

Также мы писали, что за последние 50 лет количество животных, живущих в лесах, уменьшилось вдвое.