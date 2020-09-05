Военно-морской флот Шри-Ланки удерживает загоревшийся и покинутый экипажем нефтяной супертанкер "New Diamond", который находится примерно в 40 км от восточного побережья, для защиты береговой линии от возможного разлива нефти.

Об этом в субботу, 5 сентября, передает Reuters.

Как отмечается, в четверг утром на "New Diamond" в машинном отделении возник пожар, который распространился на мостик судна. На борту находилось около двух миллионов баррелей нефти.

Спасательные работы с участием военно-морских сил Индии и России помогли в пятницу взять пожар под контроль и не допустить его распространения на грузовые отсеки с нефтью.

По словам представителя ВМФ Шри-Ланки, пожарные катера продолжают поливать танкер водой. Пожар находится под контролем, но еще не потушен.

Танкер "New Diamond", зафрахтованный "Indian Oil Corp", отправился из порта Мина-Аль-Ахмади в Кувейте с грузом нефти в индийский порт Парадип, где у IOC есть нефтеперерабатывающий завод.

Тем временем из затонувшего у Одессы танкера Delfi снова вылилось топливо. Вода загрязнилась почти в 6 раз больше нормы.

Также сообщалось, что владелец танкера Delfi через суд пытался запретить Антимонопольному комитету трогать судно.