В пункте пропуска "Лужанка" пограничники Мукачевского отряда выявили гражданина РФ, который попытался попасть на территорию Венгрии по украинскому паспорту.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"26-летний россиянин во время прохождения паспортного контроля предоставил для проверки паспорт гражданина Украины. В ходе проведения идентификации пограничники сразу заметили, что предоставленный иностранцем документ ему не принадлежит. Сам мужчина признался, что планировал ехать транзитом через Венгрию в Австрию, однако не имел визы, а потому решил воспользоваться чужим документом. При себе ловкач имел действительный заграничный паспорт гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В итоге на иностранца был составлен протокол. Ему грозит штраф в размере от от 3400 до 8500 грн или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, с 28 августа до 28 сентября в Украине действуют ограничения на въезд иностранных граждан на территорию страны.

Как сообщалось, ограничения не касаются иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине, иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или тех, кто прибывает по приглашению дипломатических представительств Украины.