Глава Минобороны Украины Андрей Таран и его румынский коллега Николае Чуке подписали в Бухаресте межправительственное соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует пресс-служба посольства Украины в Румынии.

"Межправительственное соглашение определяет правовую базу военно-технического сотрудничества между двумя странами, упрощает процедуру осуществления государственных закупок в соответствующей сфере, а также позволяет расширить партнерство между Украиной и Румынией, направленное на укрепление безопасности в регионе Черного моря", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Минобороны Украины сообщили, что визит в Румынию создал условия для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами Румынии, "которые обеспечивают стабильность ситуации безопасности на юго-восточном фланге НАТО".

Напомним, в феврале этого года Украина также подписала соглашение о военном сотрудничестве с Турцией.

Ранее мы писали, что в пятницу, 4 сентября, над территорией Украины пролетели американские стратегические бомбардировщики В-52, также известные как "стратосферные крепости". При этом в сопровождении В-52 шли украинские истребители.