Южнокорейский технологический гигант Samsung инвестирует около $2 млрд в строительство фармацевтического завода под названием Super Plant, который станет крупнейшим подобным производством в мире. Окончание работ ожидается в 2022 году.

Об этом информирует издание The Wall Street Journal.

Сообщается, что в планы компании входит расширение своего фармацевтического бизнеса на фоне огромного спроса на лекарственные препараты, который продолжает увеличиваться из-за пандемии коронавирусной болезни Covid-19.

Завод Super Plant станет четвертым в биофармацевтическом подразделении компании Samsung BioLogics Co. Ожидается, что его площадь составит около 230 тыс. кв. м.

Глава подразделения Ким Тхэ-хан заявил, что ранее в планы компании входило строительство завод значительно меньшего размера, однако пандемия коронавируса создала новую категорию продуктов - препараты для лечения Covid-19. Это и побудило разработчиков лекарств и национальные правительства искать новые источники производства.

"Covid-19 дает нам больше возможностей, чем кризис", - сказал Тхэ-хан.

Напомним, американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намерен купить немецкую компанию CureVac, чтобы на ее базе наладить производство вакцины от коронавируса.

Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения уже составила список из 33 вакцин от коронавируса, допущенных к клиническим испытаниям. Разработчиками препаратов являются фармацевтические компании и научные институты из 19 стран мира.