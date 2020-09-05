В Днепропетровской области возле газопровода возник пожар. Фото
Вслед за Донецкой областью пожар возник и в Днепропетровской. Там, в селе Новогригорьевка, огонь подобрался к газопроводу. В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом в субботу, 5 сентября, информирует пресс-служба ГСЧС.
"5 сентября в 13:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи села Новогригорьевка Юрьевского района. По вызову направлено отделение 67 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелась сухая растительность на пустыре, через который проходит газопровод. Пожарным удалось избежать распространения огня и минимизировать последствия возгорания.
"Пожар локализован в 13:59 и ликвидирован в 14:45. Огнем уничтожена сухая трава и кусты на площади 1,5 га", - добавили в ГСЧС.
Напомним, сегодня спасатели приступили к ликвидации возгорания сухой травы и домов в селе Гладосово Донецкой области. Пострадавших и жертв нет.
Ранее мы писали, что в четверг, 3 сентября, близ Станицы Луганской Луганской области бушевал пожар.