Вслед за Донецкой областью пожар возник и в Днепропетровской. Там, в селе Новогригорьевка, огонь подобрался к газопроводу. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует пресс-служба ГСЧС.

"5 сентября в 13:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре вблизи села Новогригорьевка Юрьевского района. По вызову направлено отделение 67 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелась сухая растительность на пустыре, через который проходит газопровод. Пожарным удалось избежать распространения огня и минимизировать последствия возгорания.

"Пожар локализован в 13:59 и ликвидирован в 14:45. Огнем уничтожена сухая трава и кусты на площади 1,5 га", - добавили в ГСЧС.

Напомним, сегодня спасатели приступили к ликвидации возгорания сухой травы и домов в селе Гладосово Донецкой области. Пострадавших и жертв нет.

Ранее мы писали, что в четверг, 3 сентября, близ Станицы Луганской Луганской области бушевал пожар.