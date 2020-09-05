В воскресенье, 6 сентября, в западную часть Украины из Германии придет влажный атмосферный фронт, а на остальной территории будет сухо и солнечно.

Об этом в субботу, 5 сентября, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха, по ее данным, в воскресенье ожидается на уровне +24...+29 градусов, на юге до +30, местами в Луганской области, Запорожье и на западе Украины +22...+25 градусов.

В столице завтра будет сухо и тепло, до +26...+28 градусов. В понедельник в Киеве будет еще жарко, но во вторник похолодает.

"Не перегревайтесь, не мерзните. Умеренность без крайностей", - написала Диденко.

Напомним, ранее синоптик рассказала, когда Украину покинет сильнейшая жара.

Также мы писали, что в первые выходные осени Украину разогреет до +28 градусов.