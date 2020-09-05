Киев инициирует внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в связи с приказом "главы ДНР" Дениса Пушилина открыть огонь по украинским инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы.

Об этом в субботу, 5 сентября, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу в эфире телеканала "Прямой".

"Наш президент был проинформирован об этом, он чрезвычайно обеспокоен этим. Мы сразу сделали шаг в ответ: мы, Украина, созываем заседание внеочередное Трехсторонней контактной группы буквально на завтра (воскресенье, 6 сентября - Ред.)", - сказал он.

Напомним, по словам Пушилина, он призвал Киев зарыть траншеи, которые были вырыты уже после объявления перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года, но так и не получил ответа. Поэтому "глава ДНР" приказал "армии" открыть огонь по "незаконно возведенным инженерным сооружениям в районе населенного пункта Шумы" в понедельник, 7 сентября.

Ранее "Страна" подробно разбирала ситуацию, которая возникла вокруг позиций украинских войск около Шум.