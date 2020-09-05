Совет безопасности и обороны Судана ввел чрезвычайное положение в стране сроком на три месяца из-за наводнения, а также объявил Судан зоной стихийного бедствия.

Об этом в субботу, 5 сентября, передает Reuters.

По информации правительства страны, из-за наводнения в этому году погибли 99 человек, еще 46 человек были госпитализированы, всего пострадали более 500 тысяч человек.

Также протоки воды полностью или частично разрушили более 100 тысяч домов. Число паводков и дождей в Судане в этому году превысило рекорды, установленные в 1946 и 1988 годах. Кроме того, ожидается дальнейший рост показателей из-за продолжающихся дождей.

Отметим, из-за нынешнего сезона дождей в Судане были полностью разрушены 4726 домов, повреждены еще 4628. При этом одним из наиболее пострадавших регионов стал столичный штат Хартум.

Как сообщалось, в июле наводнения на западе Украине разрушили свыше 200 км дорог. Поврежденных трасс было почти в три раза больше.

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