Малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" включен в состав Военно-Морских сил Украины. Судно было построено на заводе "Кузня на Рыбальском", имущество которого недавно арестовали по делу об отмывании денег бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Украины.

Сообщается, что "Костополь" стал седьмым из серии катеров проекта 58155. Он построен на судостроительном предприятии "Кузня на Рыбальском".

"На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. "Костополь", как, впрочем и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес", - говорится в сообщении.

Катер получил свое имя в честь одноименного города Костополь Ровенской области, где родился и проживал морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017.

Напомним, в мае этого года Минобороны подало против "Кузни на Рыбальском" иск на 163 млн из-за невыполнения корабельного контракта.

Как заявил юрист Андрей Портнов, экс-президент Петр Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры. 8 июля ГБР закрыла это дело. Однако 11 августа Печерский суд Киева обязал Госбюро возобновить расследование.