Член белорусского оппозиционного Координационного совета Ольга Ковалькова, которую ранее задержал ОМОН, сейчас находится в Польше. Ее насильно вывезли ее из Беларуси.

Об этом Ковалькова рассказала на пресс-конференции в Варшаве, передает издание Тut.by в субботу, 5 сентября.

По словам Ковальковой, представители власти забрали ее из изолятора на Окрестина в Минске, где содержат отправленных под административный арест, "посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли".

"Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву", - заявила Ковалькова.

Она подчеркнула, что "не планировала и не собиралась уезжать из Беларуси" и рассчитывает скоро туда вернуться.

В свою очередь пограничный комитет Беларуси ранее заявил, что "5 сентября около двух часов ночи она (Ковалькова - Ред.) прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно-Варшава и проследовала на территорию Польши".

Напомним, Ковалькова была задержана ОМОНом в Минске в понедельник, 24 августа. На следующий день она была отправлена под административный арест на 10 суток за организацию несанкционированной акции. 3 сентября, сообщал Координационный совет, Ковальковой назначили еще 15 суток административного ареста.

Стоит отметить, что под давлением властей из республики была вынуждена уехать и занявшая второе место на президентских выборах Светлана Тихановская. Сейчас она находится в Литве.

Ранее мы писали, что 9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК поспешил объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим столицу республики и ряд других белорусских городов.