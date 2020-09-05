Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что стоимость газа для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

Об этом премьер заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - спрогнозировал Шмыгаль.

В то же время Шмыгаль отметил, что пока неизвестно, сколько будет стоить газ в зимнее время, все должен отрегулировать рынок.

"Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль о газе - с 31:00

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине газ для населения подорожает на 45% с 1 сентября.

"Страна" подробно писала о том, почем будет газ для украинцев после 1 августа и в отопительный сезон.