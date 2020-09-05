Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая недавно заявила о начале мирной революции в республике, призвала граждан выйти на "Марш единства", который состоится в воскресенье, 6 сентября.

Соответствующее видеообращение появилось в телеграм-канале политика "Пул первой" в субботу, 5 сентября.

"Вы знаете, в нашей семье всегда было так, что один за всех и все за одного. И я очень рада, что именно этот лозунг стал основным на "Марше единства", который состоится завтра в 14:00. Я приветствую каждого, кто придет туда. Помните, пока мы вместе - мы сила", - заявила Тихановская.

Ожидается, что в марше примут участие жители Минска и других городов Беларуси.

А уже в эти минуты в Минске проходит акция протеста "Женский марш мира". Митингующие следуют от Комаровского рынка до проспекта Независимости, расположенного в центре белорусской столицы.

Стоит отметить, что прошлая массовая акция протеста в Минске произошла 30 августа, на день рождения президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные президентские выборы, по итогам которых ЦИК поспешил объявить, что Александр Лукашенко получил более 80%. Это привело к началу массовых акций протеста и беспорядкам, охватившим столицу республики и ряд других белорусских городов.