Украина отправила грузовое судно с 60 тысячами тонн пшеницы из морского порта "Черноморск" в Саудовскую Аравию, что стало первой поставкой за 12 лет.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в субботу, 5 сентября.

Как отмечается, компания "Континентал Фармерз групп" вместе со своим акционером – "Saudi Agricultural Investment and Livestock Company" – выиграла тендер, объявленный саудовским государственным закупщиком "Saudi Arabia Grain Organization", на поставку 60 тыс. тонн пшеницы.

"Я уверен, что это безусловно хороший показатель и явный сигнал о серьезных инвестиционных намерениях Саудовской Аравии в отношении Украины", – сообщил гендиректор "Континентал Фармерз групп" Георг фон Нолкен.

В то же время посол Королевства Саудовская Аравия в Украине Мухаммад Сулейман аль-Мусгер заявил, что Саудовская Аравия собирается развивать сотрудничество в агропромышленной и оборонных сферах.

Напомним, 3 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году урожай в Украине будет на 7 млн тонн ниже прошлогоднего. То есть вместо рекордных 75 млн тонн всего 68 млн. "Страна" подробно разбиралась, почему Украина потеряла часть урожая и как это ударит по экспорту и гривне.

Как сообщалось, в коронавирусный год в мире ждут рекордный урожай зерна даже после снижения прогноза на четверть.