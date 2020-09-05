Актеру Михаилу Ефремову, который обвиняется в смертельном ДТП, Пресненский суд Москвы, вероятно, назначит от 6 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает "ТАСС".

"От шести до восьми лет колонии общего режима", - сказал Пашаев в ответ на вопрос о его прогнозе на приговор.

Как ожидается, Ефремову должны огласить приговор во вторник, 8 сентября.

Во время прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам тюрьмы, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, а Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Ранее "Страна" подробно писала о том, раскаялся ли актер-убийца Ефремов и сколько лет ему дадут.