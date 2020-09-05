В Чехии было выявлено рекордное число подтвержденных случаев Covid-19 за сутки. В субботу, 5 сентября, стало известно о 798 новых пациентах с коронавирусом.

Соответствующие данные появились на официальном сайте чешского Минздрава.

Число активных случаев Covid-19 в Чехии составляет 7 793 человек, что также является рекордным показателем. У большинства из них болезнь протекает в легкой форме. В больницах находятся 190 пациентов или менее трех процентов от общего числа зараженных.

За прошедшую неделю количество госпитализированных увеличилось на 30 процентов. По последним данным, 44 пациента нуждаются в интенсивной терапии в стационарах.

Чешские власти уже ужесточили карантин в Праге, теперь в магазинах и торговых центрах граждане обязаны носить маски. Бары, рестораны и ночные клубы будут закрыты с полуночи до 6 утра.

Напомним, предыдущий антирекорд по суточному приросту подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Чехии был зафиксирован в четверг, 3 сентября. Тогда медики заявили о 679 выявленных больных за сутки.

Тем временем в Украине за сутки 4 сентября был также обновлен антирекорд по числу выявленных больных Covid-19. За этот период болезнь подтвердилась у 2 836 человек. Общее число случаев достигло 133 787.