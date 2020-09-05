Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности ввести новые санкции против Беларуси.

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на интервью дипломата газете Bild am Sonntag.

"Как Европейский Союз, мы не признаем выборы и приняли решение о санкциях. Сейчас мы это реализуем. Если (президент Беларуси Александр) Лукашенко не отреагирует, то последуют дальнейшие санкции", - сказал Маас.

Также глава МИД ФРГ рассказал, чего требует руководство европейского государства от главы Беларуси.

"Я требую от Лукашенко, чтобы он вел переговоры с оппозицией, чтобы выборы были повторены, чтобы Лукашенко немедленно прекратил сажать в тюрьму и жестоко обращаться с мирными демонстрантами, чтобы он уважал права человека и уважал свободу прессы", - добавил Маас.

Напомним, страны ЕС договорились ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако Лукашенко в соответствующий список не включили.

В свою очередь сам президент Беларуси заявил о подготовке ответных санкций в отношении ряда европейских стран, в частности, Литвы и Польши. Он поручил переориентировать товарные потоки из республики с портов Литвы на другие и добавил, что не боится санкций.