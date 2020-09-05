Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил об еще одном лоте в рамках распродажи украинских тюрем. Речь идет о государственном учреждении Львовская исправительная колония №48.

Об этом 5 сентября министр сообщил в видеообращении на странице в Facebook.

"Мы продолжаем нашу распродажу тюрем. На этот раз я во Львове, по адресу ул. Хуторивка, 2. Тут размещено наше учреждение №48. История старая: еще в 2017 году было принято решение это учреждение заморозить, в феврале 2018 года отсюда был вывезен последний осужденный. Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается какой-то апокалипсис", - рассказал Малюська.

В то же время министр отметил, что для потенциального инвестора данный объект очень интересен.

"Во-первых, очень неплохое местоположение - это недалеко от центра Львова, площадь участка огромная, более 10 гектаров... Здесь более 40 различных зданий и общая их площадь - более 42 тысяч квадратных метров. Есть все инженерные сети... Есть канализация, водоотвод", - сказал Малюська.

По словам главы ведомства, этот объект идеален для промышленной или жилой застройки.

"Это будет наш третий лот на продажу, он будет предложен к продаже также этой осенью. Первые лоты, которые мы уже анонсировали, также на подходе - это Коцюбинское у Киева и Одесса", - заявил Денис Малюська.

Кроме того, он добавил, что купить тюрьму будет довольно дорого.

Напомним, в Украине 6 августа министр юстиции Денис Малюська запустил большую распродажу украинских тюрем.

Кроме того, мы писали, что в начале лета Малюська приказал перевести заключенных из СИЗО в тюрьмы, чтобы освободить камеры.