Министерство здравоохранения Украины поделилось алгоритмом действий, которые необходимо проделать при оказании помощи пациенту с подозрением на коронавирусную болезнь.

Соответствующий пост появился в субботу, 5 сентября, в Telegram-канале ведомства "Коронавирус инфо".

Так, оказание помощи пациенту с подозрением на Covid-19 состоит из 6 шагов:

Обращение пациента к семейному врачу



Общение с врачом по телефону



Личный прием пациента врачом



Вызов мобильной бригады для забора образцов



Передача образцов в лабораторию



В случае подтверждения Covid-19 - госпитализация или самоизоляция

"Если семейного врача нет, стоит подписать с ним декларацию или позвонить на областную горячую линию по вопросам коронавируса. При температуре тела 38 градусов и выше, а также при затрудненном дыхании необходимо позвонить по номеру "103", - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно со стороны Кабмина прозвучал устрашающий прогноз - уже в сентябре в Украине будет настолько мощный всплеск коронавируса, что количество людей, которым потребуется госпитализация, утроится. При этом нехватка свободных больничных коек для больных Covid-19 уже ощущается в Киевской области.

Стоит отметить, что за сутки 4 сентября Украина обновила антирекорд по числу выявленных больных Covid-19. За этот период болезнь подтвердилась у 2 836 человек. Общее число случаев достигло 133 787.