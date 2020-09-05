В Минздраве рассказали о 6 шагах для оказания помощи человеку с подозрением на Covid-19. Инфографика
Министерство здравоохранения Украины поделилось алгоритмом действий, которые необходимо проделать при оказании помощи пациенту с подозрением на коронавирусную болезнь.
Соответствующий пост появился в субботу, 5 сентября, в Telegram-канале ведомства "Коронавирус инфо".
Так, оказание помощи пациенту с подозрением на Covid-19 состоит из 6 шагов:
- Обращение пациента к семейному врачу
- Общение с врачом по телефону
- Личный прием пациента врачом
- Вызов мобильной бригады для забора образцов
- Передача образцов в лабораторию
- В случае подтверждения Covid-19 - госпитализация или самоизоляция
"Если семейного врача нет, стоит подписать с ним декларацию или позвонить на областную горячую линию по вопросам коронавируса. При температуре тела 38 градусов и выше, а также при затрудненном дыхании необходимо позвонить по номеру "103", - добавили в ведомстве.
Напомним, недавно со стороны Кабмина прозвучал устрашающий прогноз - уже в сентябре в Украине будет настолько мощный всплеск коронавируса, что количество людей, которым потребуется госпитализация, утроится. При этом нехватка свободных больничных коек для больных Covid-19 уже ощущается в Киевской области.
Стоит отметить, что за сутки 4 сентября Украина обновила антирекорд по числу выявленных больных Covid-19. За этот период болезнь подтвердилась у 2 836 человек. Общее число случаев достигло 133 787.