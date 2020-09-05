Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает корпорация "Sanofi", должна поступить в массовое производство в начале 2021 года. Стоимость одной дозы составит "менее 10 евро".

Об этом сообщил президент французского подразделения фармацевтического гиганта Оливье Божило в интервью радиостанции France Inter, передает "RFI".

Как отмечается, французская "Sanofi" разрабатывает вакцины вместе с британской фирмой GlaxoSmithKline (GSK). В настоящее время начались клинические испытания вакцины, которые планируется завершить в декабре 2020 года. Если результаты испытаний окажутся успешными, то компании надеются получить одобрение вакцины уже в начале 2021 года.

Для стран Европы вакцину будут производить на заводе в парижском пригороде Витри-сюр-Сен. Уже заключены соглашения на производство 100 млн доз для стран Евросоюза, 60 млн — для Великобритании и 300 млн — для США. "Французы и европейцы получат вакцину Sanofi одновременно с американскими пациентами", — пообещал Оливье Божило.

При этом "Sanofi" уже наращивает мощности, чтобы произвести в течение 2021 года около одного миллиарда доз вакцины. "Миллионы доз" вакцины будут также поставлены в развивающиеся страны на "совершенно исключительных тарифных условиях", — рассказал глава французского подразделения мирового производителя лекарств.

Главным конкурентом разрабатываемой "Sanofi" и "GSK" вакцины может стать препарат англо-шведской компании "AstraZeneca", который также находится на поздней стадии испытаний. В AstraZeneca пообещали, что стоимость одной дозы составит 2,5 евро, и уже заключили соглашение на производство двух миллиардов доз вакцины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, когда будет готова американская вакцина от коронавируса.

Также мы писали, что авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью об испытаниях российской вакцины от коронавируса.