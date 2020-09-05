Во Львове начальник железнодорожной станции регионального филиала "Львовская железная дорога" запросил 10 тысяч гривен взятки от предприятия за предоставление вагонов и тепловозов для транспортировки металлолома. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом в субботу, 5 августа, информирует пресс-служба полиции Львовской области.

"4 сентября правоохранители задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн от предприятия, которые он требовал за предоставление железнодорожных вагонов и тепловозов для отгрузки металлолома со станции", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

На данный момент подозреваемый задержан, суд должен избрать ему меру пресечения.

Напомним, недавно в Киеве СБУ разоблачила чиновника ГСЧС, который вымогал $70 000 с предпринимателя за выдачу разрешительной документации.

А в прошлом году в столице сотрудники украинских спецслужб задержали на взятке начальника отдела и заместителя руководителя одного из филиалов ПАО "Укрзализныця".