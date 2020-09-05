Фондовый рынок для бизнеса и физических лиц является приоритетом для украинского правительства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "МСП. Перезагрузка", передает "Интерфакс-Украина".



"Мы должны создать Фондовый рынок для бизнеса и физических лиц в Украине, потому что это ресурс, который мы ищем извне, а в Украине лежат миллиарды долларов. Поэтому это приоритет, мы этим будем заниматься", - сказал Шмыгаль.

Также премьер заявил, что с учетом имеющихся в стране финансовых ресурсов украинцы сами должны обеспечить себе пенсии.

"Реально понимая демографический прогноз развития Украины, я понимаю, что для большинства тех, кто сидит в этом зале, современная пенсионная система не сможет обеспечить пенсию, даже тысячу гривен. Мы обязаны перейти на накопительную", - заявил он.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, каким в Украине будет курс доллара в 2021 году.

Также премьер сообщил, каким планируют ВВП и дефицит бюджета в следующем году.