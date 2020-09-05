В Минске в субботу, 5 сентября, проходит женская акция протеста, "Женский марш мира". Участницы следуют от Комаровского рынка до проспекта Независимости, расположенного в центре белорусской столицы.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают", - сказано в сообщении.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран, например, Литвы. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.

Отметим, что утром в субботу в Минске на акцию протеста вышли студенты местных вузов. Они собирались у кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости, днем там начались задержания.

"На настоящее время задержаны около 30 человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как сообщалось, в прошлое воскресенье, 30 августа, белорусская оппозиция вышла на масштабную акцию протеста в Минске. Она пришлась на день рождения президента Александра Лукашенко.

Также мы рассказывали, что глава Минобороны Беларуси обвинил Киев в попытке организовать "цветную революцию" в Минске.