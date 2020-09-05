В Украине смягчать карантин не готовы 17 областей и Киев - данные Минздрава
По данным на 5 сентября 17 регионов Украины и Киев оказались не готовы к ослаблению карантина. Смягчать ограничения могут только в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.
Об этом сообщили на сайте Минздрава в субботу.
Сегодня к ослабления карантина не готовы следующие регионы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих областях число новых случаев коронавируса составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.
Кроме того, в городе Киеве, а также Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях загруженность коек составляет более 50%.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 2836 новых больных коронавирусом, в то время как общее число инфицированных за время пандемии достигло 133 787 человек. Коронавирус унес жизни 50 человек, общая смертность по Украине достигла 2811 человек. Всего выздоровели 61 649 украинцев, в том числе 1036 — за последние сутки.
Как сообщалось, мэр Тернополя отказался усиливать карантин после попадания в "красную" зону.