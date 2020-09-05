В Украине 17 областей и Киеве не готовы смягчить карантин. Фото: "Страна"

По данным на 5 сентября 17 регионов Украины и Киев оказались не готовы к ослаблению карантина. Смягчать ограничения могут только в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.  

Об этом сообщили на сайте Минздрава в субботу.  

Сегодня к ослабления карантина не готовы следующие регионы: 

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В этих областях число новых случаев коронавируса составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Кроме того, в городе Киеве, а также Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях загруженность коек составляет более 50%.

Статистика готовности регионов. Фото: Минздрав

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 2836 новых больных коронавирусом, в то время как общее число инфицированных за время пандемии достигло 133 787 человек. Коронавирус унес жизни 50 человек, общая смертность по Украине достигла 2811 человек. Всего выздоровели 61 649 украинцев, в том числе 1036 — за последние сутки.

Как сообщалось, мэр Тернополя отказался усиливать карантин после попадания в "красную" зону.

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