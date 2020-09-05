По данным на 5 сентября 17 регионов Украины и Киев оказались не готовы к ослаблению карантина. Смягчать ограничения могут только в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Об этом сообщили на сайте Минздрава в субботу.

Сегодня к ослабления карантина не готовы следующие регионы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих областях число новых случаев коронавируса составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Кроме того, в городе Киеве, а также Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях загруженность коек составляет более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зарегистрировали 2836 новых больных коронавирусом, в то время как общее число инфицированных за время пандемии достигло 133 787 человек. Коронавирус унес жизни 50 человек, общая смертность по Украине достигла 2811 человек. Всего выздоровели 61 649 украинцев, в том числе 1036 — за последние сутки.

Как сообщалось, мэр Тернополя отказался усиливать карантин после попадания в "красную" зону.