В августе 2020 года в США было продано больше оружия, чем в какой-либо другой август за всю историю наблюдений. За этот месяц было реализовано больше 1,5 миллиона единиц, поэтому месяц стал рекордным по объемам продаж.

Об этом пишет Washington Free Beacon.

В статье говорится, что объем продаж увеличился на 57 процентов по сравнению с августом 2019 года. В августе 2020 года было реализовано не менее 1,6 миллиона единиц. Август стал шестым месяцем подряд, когда регистрируют рекорды продаж.

Фото: freebeacon.com

Продажи в 2020 году резко выросли по сравнению с предыдущими годами. За первые восемь месяцев года зафиксировано увеличение на 43% по сравнению с предыдущим годом. По мнению дилеров, 40 процентов покупателей с марта впервые стали собственниками оружия. Это чуть менее пяти миллионов человек.

"За 15 лет обучения технике безопасности при обращении с огнестрельным оружием я никогда не видел такого высокого уровня интереса к оружию", - сказал Washington Free Beacon Рик Эктор, инструктор по огнестрельному оружию из Детройта.

Эктор сказал, что спрос растет на фоне опасений по поводу пандемии, экономического спада и недавних беспорядков в таких местах, как Кеноша, Висконсин, и Портленд, Орегон. Он ожидает, что рекордные продажи сохранятся до конца года, указывая на новую строгую политику Джо Байдена по контролю над оружием и его лидерство в общенациональных опросах. По словам экспертов, рост числа владельцев огнестрельного оружия может оказать значительное влияние на политику в отношении оружия и американские выборы.

Фото: freebeacon.com

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