В Офисе президента связали расширение персональных санкций РФ против Украины с желанием Москвы отвлечь внимание от отравления оппозиционера Алексея Навального и ситуации в Беларуси.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы страны в субботу, 5 сентября.

"Если сегодняшнее введения ограничительных санкций касается принципиальных позиций, позиций, которые так или иначе затрагивают наше отношение к безусловности территориальной целостности Украины, к высоким стандартам демократии, свободы и прав человека, к незыблемости постулата о стране-оккупанте, которая аннексировала часть наших территорий, то по всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий. И в таком случае рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков", - сказано в сообщении.

В Офисе президента предполагают, что расширение санкций связано с предстоящими местными выборами в Украине.

"Если же имеет место очередная попытка поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов у нас (что, естественно, исключать нельзя, учитывая склонность РФ к глобальным медийно-пропагандистским провокациям) и подыграть определенным политическим группам, то, к сожалению для российской стороны, все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать, и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", - говорится в сообщении.

Кроме того, Офис президента назвал ввод ограничений "технологическим приемом", который призван отвести внимание от ряда скандальных событий - "в первую очередь безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношений с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции".

"Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - отметили в ОП.

Напомним, 4 сентября Россия дополнила список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список вошли еще 42 нардепа ВРУ. В их числе - бывший президент Петр Порошенко и экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Ранее "Страна" подробно писала, зачем Россия ввела санкции против 42 украинских нардепов и отберут ли из-за этого у Порошенко Липецкую фабрику.