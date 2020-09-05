Известный французский актер Жерар Депардье в пятницу вечером, 4 сентября, принял православие и в тот же день стал крестным отцом.

Об этом сообщает портал "Приходы".

Так, переход в православие Депардье принял Александро-Невском соборе Парижа. На торжественном событии присутствовало около 30 человек. По словам журналистов, актер в тот же день стал крестным отцом маленькой девочки.

Сам актер признался, что ему нравятся православные богослужения и он очень много общался с духовенством. Своим духовным наставником артист назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Напомним, ранее Жерар Депардье сыграл роль Сталина в фильме Фанни Ардан "Диван Сталина".

Ранее "Страна" писала о том, что Депардье заявил о желании получить вслед за российским и алжирским турецкое гражданство.