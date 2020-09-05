Вчера в Украине произошел беспрецедентный случай - над ее территорией пролетели американские стратегические бомбардировщики В-52. Более известные как "летающие крепости".

Они проследовали со стороны Волынской области в сторону Крыма, но его границ не пересекли. Тем не менее россияне подняли по тревоге истребители, которые вышли на перехват "крепостям".

При этом в сопровождении В-52 шли украинские истребители. По сути помогая американцам отрабатывать заходы на удар по российским объектам. В том числе - на территории Крыма.

Полет проводили показательно и не скрывали этого. Что американцы хотели этим сказать России - разбиралась "Страна".

"Сдерживание России". Что произошло у берегов Крыма

Вчера военная авиация стран НАТО совершила несколько разведывательных полетов над акваторией Черного моря. Часть из них - в пределах подконтрольной Украине территории.

Так, над Николаевом кружил британский истребитель "Тайфун". А позже специализированные авиационные СМИ написали о том, что к полуострову Крым со стороны Украины подлетели два бомбардировщика В-52, сопровождаемые украинскими ВВС.

Это подтвердило в восторженных тонах командование воздушных сил Украины. Уточнив, что "летающих крепостей" было три.

"Не два, как говорят СМИ, а сразу ТРИ (!) Стратегических бомбардировщика ВВС Соединенных Штатов Америки В-52Н вчера патрулировали побережье Азовского моря в воздушном пространстве Украины.

Такая формация из американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа.

Военные эксперты пишут, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника", - сообщили в Минобороны Украины.

Ведомство опубликовало видео полета, сделанное американским пилотом из ракетоносца.

Минобороны на своем сайте опубликовало подробности полета.

"Вылетев из Великобритании около 07.30 (по местному времени), 4 сентября 2020 года, три B-52, (номера # 61-0034, # 60-0005 и # 60-0044 и позывные "JULIA 51-52-53"), пролетели в воздушное пространство Украины.

"...Два из трех бомбардировщиков включили транспондер Mode-S, что позволило их отслеживать во время перелета через Черноморский регион. Интересно, что самолет летел по направлению к Азовскому морю, затем несколько минут осуществлял облеты, прежде чем улететь на север в сторону Киева", - загадочно сообщили в МОУ.

В Минобороны Украины заявили, что полет проходил с целью отработать боевое слаживание украинской и натовской авиации и подобные полеты будут повторяться.

Полет подтвердили в европейском командовании ВВС США, а также в Пентагоне.

"Три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США из 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот, Северная Дакота, в пятницу провели жизненно важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины.

Вчерашняя миссия является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Фэрфорд Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Глостершире. Миссия продемонстрировала, как передовые самолеты и экипажи, например в подразделениях B-52, обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", - говорится в сообщении.

Американские бомбардировщики вошли в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши. Затем маршрут их полета пролегал над Ровненской, Житомирской областями и Киевом. После этого самолеты легли курсом на юг, пролетев над Херсонской областью в районе Мелитополя к северу от Крыма, и около полутора часов кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

В России сообщили, что выслали навстречу "летающим крепостям" восемь своих истребителей. Американцы с украинцами подлетели к границе Крыма на 25 километра, но не пересекли ее. Россияне перехватили их над Азовским морем, как следует из аудио пилотов.

Аудиозапись сопровождения стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США🇺🇸 восемью истребителями Су-27 и Су-30СМ ВКС России🇷🇺. pic.twitter.com/A6Jzinw0zo — PlaneRadar (@ua4wiy_) September 5, 2020

Также Минобороны РФ показало видео следования за B-52 из кабины российского самолета.

Шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, были переброшены с континентальной части США в Великобританию 22 августа. Они уже выполнили 18 полетов над Европой, в том числе вблизи западных и южных границ России.

Что означают полеты B-52 над Украиной и какие будут последствия

Вчера мы наблюдали важный прецедент - американские дальние бомбардировщики впервые летали вблизи границ России с территории Украины.

В определенной степени эта миссия скандальна. B-52 - это стратегический бомбардировщик. И целью он имеет не разведку, а нанесение ракетно-бомбовых ударов - причем заточены "летающие крепости" именно под ядерное оружие.

То есть Украина помогала отработке возможных ударов оружием массового поражения по своей же территории - в данном случае, по Крыму. Также наверняка отрабатывались удары и по югу собственно России. Впервые, повторимся, это было сделано с территории Украины.

Очевидно, что в условиях реальной войны американские бомбардировщики, которые войдут в воздушную зону Украины, станут целью для РФ. Другими словами, ядерная война будет идти в небе над Украиной. Со всеми вытекающими последствиями.

И в этом смысле восторги украинских военных не совсем понятны.

Ничего хорошего не сулит эта история и для современной Украины. Россия готова зайти достаточно далеко, чтобы не допустить приближения инфраструктуры НАТО к своим границам (это в частности был один из мотивов аннексии Крыма). А если Киев будет демонстрировать желание стать базой для американской атаки против РФ - это может резко поменять всю стратегию Москвы по Украине.

Одно дело, когда Украину воспринимают как слабого противника, который в целом не угрожает безопасности РФ. Другое - как страну, с территории которой может быть нанесен ядерный удар по России. Тут Москву могут не остановить уже никакие санкции.

Но это вопрос будущего. В настоящем же демонстрация ядерной угрозы с территории Украины может добиться как минимум цели срыва любых договоренностей - например, по тому же Донбассу, где уже больше месяца идет устойчивое перемирие. Очевидно, что Украине, которая помогает США планировать ядерный удар по России, Москва регион интегрировать не позволит.

К слову, буквально на следующее утро после полета бомбардировщиков "глава ДНР" Пушилин заявил, что отдал приказ нанести удар по украинским позициям. Как он заявляет - "из-за нарушений условий перемирия".

Ситуацию уже комментируют в соцсетях.

"США систематически использует воздушное пространство Украины для пролёта стратегических ядерных бомбардировщиков, отрабатывающих ядерные удары по объектам в Крыму и на юге России.

Вот давеча два B-52H Stratofortress пролетели через 2/3 страны от Волынской до Херсонской области.

Надо полагать, что именно по таким маршрутам, видимо, полетят эти бомбардировщики в случае реальной ядерной войны.

То есть воздушное пространство Украины становится целью "по умолчанию" для российских ПВО.

А возможно, и не только ПВО. И не только воздушное пространство.

Спрашивали ли граждан Украины, хотят ли они участвовать в глобальной термоядерной войне на стороне США? Конечно же, не спрашивали. Когда это колониальная администрация спрашивала мнение туземцев колонии по таким вопросам?", - пишет журналист Юрий Ткачев.

"Как бы ни было смешно или грустно, но все эти шестилетние истерические вопли, танцы, скачки и кривляния на Печерских холмах и окрестностях могут закончиться враз и плохо. Для Печерских холмов. В первую очередь", - комментирует ситуацию журналист Александр Рябоконь.