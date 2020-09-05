Соцсети сражаются за лучший мем о перехваченных "пленках Лукашенко". Фото
В сети активно обсуждают "перехваченный" Белорусью якобы разговор Германии и Польши о том, что отравление навального - фальсификация для того, чтобы "отбить у Росии желание вмешиваться в дела Беларуси".
Пользователи массово не верят в подлинность перехвата и смеются как аудиозаписью, Лукашенко и другими политиками. "Страна" собрала яркие мемы из социальных сетей, отражающие ситуацию.
Пользователи пофантазировали, как мог выглядеть перехват переговоров агентами Белоруссии.
Фото: Telegram
"Александр Лукашенко перехватывает переговоры Берлина и Варшавы".
Фото: Twitter-аккаунт Mr.Nixxön
"Белорусская разведка перехватывает переговоры Варшавы и Берлина. Фото в цвете"
Фото: Twitter-аккаунт "Закрывающий Гештальт"
"Белорусское КГБ слушает переговоры немцев с поляками"
Twitter-аккаунт "ГудВинПром"
Отдельное внимание пользователи сети уделили тому, что Лукашенко в фейковом разговоре назвали крепким орешком.
Скриншот: Twitter/RuslanUsachev
Скриншот: Twitter/nabaranowsky
Кроме того, комментаторы посочувствовали российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, которому президент Беларуси Александр Лукашенко первым сообщил о перехвате переговоров по Навальному.
"Мишустин, когда включил послушать переданную Лукашенко пленку"
Twitter-аккаунт "Цифровое разложение"
Напомним, что 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный был отравлен "Новичком", поскольку его хотели заставить молчать. И потребовала от России объяснений.
На следующий день во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его распоряжении есть запись перехваченного разговора Варшавы и Берлина, который проливает свет на отравление Навального.