В сети активно обсуждают "перехваченный" Белорусью якобы разговор Германии и Польши о том, что отравление навального - фальсификация для того, чтобы "отбить у Росии желание вмешиваться в дела Беларуси".

Пользователи массово не верят в подлинность перехвата и смеются как аудиозаписью, Лукашенко и другими политиками. "Страна" собрала яркие мемы из социальных сетей, отражающие ситуацию.

Пользователи пофантазировали, как мог выглядеть перехват переговоров агентами Белоруссии.

Фото: Telegram

"Александр Лукашенко перехватывает переговоры Берлина и Варшавы".

Фото: Twitter-аккаунт Mr.Nixxön

"Белорусская разведка перехватывает переговоры Варшавы и Берлина. Фото в цвете"

Фото: Twitter-аккаунт "Закрывающий Гештальт"

"Белорусское КГБ слушает переговоры немцев с поляками"

Twitter-аккаунт "ГудВинПром"

Отдельное внимание пользователи сети уделили тому, что Лукашенко в фейковом разговоре назвали крепким орешком.

Скриншот: Twitter/RuslanUsachev

Скриншот: Twitter/nabaranowsky

Кроме того, комментаторы посочувствовали российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, которому президент Беларуси Александр Лукашенко первым сообщил о перехвате переговоров по Навальному.

"Мишустин, когда включил послушать переданную Лукашенко пленку"

Twitter-аккаунт "Цифровое разложение"

Напомним, что 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный был отравлен "Новичком", поскольку его хотели заставить молчать. И потребовала от России объяснений.

На следующий день во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в его распоряжении есть запись перехваченного разговора Варшавы и Берлина, который проливает свет на отравление Навального.