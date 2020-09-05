Жена российского оппозиционного политика Алексея Навального, который проходит реабилитацию в клинике "Шарите" в Берлине, записалась на прием в российское посольство в ФРГ на конец сентября.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Консульские и нотариальные услуги предоставляются российскими загранучреждениями по личному обращению граждан. Запись на прием в посольство России в Берлине осуществляется с помощью общедоступного электронного сервиса…" – говорится в ответе МИД.

Причиной такого обращения, утверждают журналисты, стал ребенок Захар. Он сейчас находится в Москве, и прилететь в Германию может только при наличии "нотариального согласия одного из родителей на выезд за пределы РФ". Его можно оформить только в консульстве.

"В экстренных ситуациях есть возможность связаться с консульским отделом по его контактным телефонам, чтобы получить консультацию, а при наличии объективных оснований - в порядке исключения согласовать подачу документов в индивидуальном порядке", - говорится в тесте сообщения.

При этом уточняется, что жена Навального сама записалась на прием при помощи электронной очереди на один из дней "в третьей декаде сентября".

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.