В субботу, 5 сентября, министерство иностранных дел России выступило с ответным заявлением на обвинения министров иностранных дел Германии Мааса и Франции Ле Дриана относительно якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, российские дипломаты напомнили, что долгие годы к созданию химических соединений нервно-паралитического действия "Новичок" привлекались специалисты из западных стран и НАТО.

"На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - говорится в сообщении.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске.

На днях появилась информация о том, что в организме находящегося на лечении в Германии российского оппозиционера обнаружены следы яда типа "Новичок", которым травили Скрипалей.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о том, что отравление Навального было сфальсифицировано Западом. По его данным, это следует из перехваченных переговоров Берлина и Варшавы. Записи были обнародованы в пятницу, 4 сентября, в эфире Белорусского телевидения.

Позже российские пранкеры "Лексус" и "Вован" рассказали, что не имеют к разговору никакого отношения, а действия спецслужб Беларуси являются "настоящим успехом".