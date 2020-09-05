Во время раскопок в Гощи в Ровенской области археологи раскопали двухметровый котлован. Ученые считают, что в 11-м веке здесь проживала состоятельная семья. Археологи считают, что семья управляла поселением, а в доме нашли немало артефактов.

Об этом пишет "Суспильне".

"Археологическая экспедиция в Гощанское городище продолжалась неделю и закончилась в среду, 2 сентября. Во время раскопок археологи нашли кольцо примерно 11-го века, амулеты, а также игральные кости из позвонков животных", - говорится в сообщении.

Среди артефактов, найденных во время экспедиции - печь, также скорее всего 11-го века. Ее раскопали на краю плато правого берега реки Горынь в двухметровом котловане.

Археолог Алексей Войтюк добавляет, что, скорее всего, здесь проживала семья из восьми человек. Кроме того, семья была зажиточной и, возможно, даже руководила тогдашним поселением.

Фото: Суспільне

"Есть серия изделий, подтверждающие высокий статус человека. Возможно, это был человек, или дружинник, имевший непосредственное отношение к администрации", — сказал Войтюк.

По словам археологов, культурный слой из 12 века. Он очень насыщенный материалами позднего римского времени, то есть предметы оставили готы 2-4 века нашей эры.

Самой интересной находкой Войтюк считает кольцо 11-го века. Археолог говорит, что впервые нашел его в таком хорошем состоянии.

Войтюк рассказал, что в будущем здесь планируют сделать смотровую площадку.

"Здесь планируется сделать реконструкцию этого жилья, полностью воспроизвести его, поднять его над поверхностью земли, современной поверхностью. В этой зоне будут ступени к пойме реки, планируется Набережная свиданий, то есть грандиозный проект", - рассказывает археолог.

Все найденные археологические находки представят в Ровенском областном краеведческом музее в конце года в ежегодной отчетной выставке.

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