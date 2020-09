В субботу, 5 сентября, в Великобритании был сорван выпуск нескольких популярных газет, которые не поступили подписчикам из-за активистов движения "Восстание вымирающих".

Об этом сообщает BBC News.

Уточним, что движение "Восстание вымирающих" призывает активизировать борьбу с изменениями климата, чтобы сократить выброс углекислого газа.

Так, активисты заблокировали выезды из типографий, которые принадлежат Руперту Мердоку в графствах Мерсисайд и Хартфордшир, а также Норт-Ланаркшире. Они выставили на дороги автомобили, а на проезжей части установили различные конструкции, к которым решили себя привязать.

По данным журналистов, в этих типографиях печатаются такие издания, как The Sun, The Times, The Daily Telegraph, The Daily Mail и Evening Standard.

По словам участников "Восстания вымирающих", британские издания уделяют недостаточно внимания изменениями климата.

В то же время сами представители СМИ уже окрестили акцию "нападением на свободу прессы".

Напомним, в апреле 2020 года ежедневные выбросы парниковых газов на планете в среднем сократились на 17% по сравнению с прошлым годом. В некоторых странах выбросы сократились еще больше: в Великобритании - на 31%, в Австралии - на 28,3%.

Ранее "Страна" приводила оценку сокращения выбросов от Всемирной метеорологической организации.