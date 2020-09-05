Кандидат в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик высказался о ДТП, в которое попал его сын Марк. Он сбил 11-летнего мальчика, который получил тяжелые телесные повреждения.

Соответствующий пост чиновник опубликовал у себя на Facebook.

"В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины", - сказал он.

В то же время Шевчик рассказал, что сего сын не собирался убегать с места инцидента, и даже прошел обследование на алкоголь.

"Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону", - рассказал он.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 4 сентября. По данным журналистов "Страны", ребенок получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Также у него сломано плечо, ушибы таза и грудной клетки.

По информации "Страны", автомобиль Volkswagen Passat производства США, который попал в ДТП, принадлежит непосредственно сыну кандидата в мэры Марку Шевчику. Также он водит Porsche Macan, который оформлен на бабушку - Шевчик Ольгу Ивановну, и BMW 7.