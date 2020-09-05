"Страна" обнаружила в YouTube видео, идею которого могла взять Ирина Верещук для своей предвыборной кампании. Это ролик британской компании, которая производит зеленую энергию из ветра.

Видео было опубликовано компанией Scottish Power еще в феврале этого года.

На нем девочка в желтом дождевике и с зеленым зонтиком, в точности как Верещук, гуляет с папой по пляжу, ее подхватывает ветер, она немого кружится над пляжем и ее ловит отец.

На фоне идет рассказ о том, что компания снизила тарифы, их энергия производится из ветра в Британии и что ветер - это сила перемен.

Видео: YouTube/Scottish Power

Напомним, что в четверг, 3 сентября, в сети появилось видео со съемок ролика кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирины Верещук. На видео и на фото нардеп запечатлена в желтом плаще, парящей над столицей с зелёным зонтиком.

На следующий день для съёмок оградили часть дороги, из-за чего, в настоящее время, в столице образовалась пробка.